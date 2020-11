Etatentwurf in Rheurdt : Etatentwurf: Starke Delle durch den Lockdown

Rheurdt will Haushaltplan 2021 im Dezember verabschieden. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Rheurdt Die Gemeinde Rheurdt will den Haushaltplan 2021 im Dezember verabschieden. Noch fehlen der Ökogemeinde wichtige Eckdaten, um den Etat für das nächste Jahr vollständig aufzustellen.

Von Peter Gottschlich

In der Ratssitzung im Oktober hatte Marcell Schüren in den letzten Jahren immer mit einem Beamer Eckdaten des Haushaltentwurf an die Wand im Ratssaal geworfen. In diesem Jahr verzichtete der Kämmerer darauf, als der Rat zum letzten Mal in der Legislaturperiode in der Turnhalle am Schulweg tagte, da wichtige Eckdaten für den Etatentwurf 2021 noch nicht abschließend vorliegen oder erst in den letzten Tagen bekannt gemacht wurden.

Auf der Einnahmenseite sind das der Gemeindeanteil an der Einkommenssteurer und die Schlüsselzuweisung nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2021. „Wir haben diese Zahlen erst nach der Fertigstellung des Etatentwurfes erhalten“, so der Kämmerer. „Wir arbeiten sie zurzeit ein.“

In die Berechnung des Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und den Schlüsselzuweisungen geht auch die wirtschaftliche Entwicklung des ersten Halbjahres 2020 ein, die durch den Lockdown in der Coronazeit eine starke Delle erlebte. „In unserer ersten Prognose sind wir von einem Minus von zehn Prozent ausgegangen“, sagte Schüren.