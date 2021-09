Stadtentwicklung : Die nächste Radtour führt in den Süden Neukirchen-Vluyns

Im Rahmen des Stadtentwicklungskonzept wird am 18. September wird am Samstag erneut eine Radtour angeboten. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Neukirchen-Vluyn Nach der erfolgreicher Radtour zur Stadtentwicklung rund um die Halde folgt am kommenden Samstag, 18. September, die „Tour Neukirchen-Vluyn Süd“

Nachdem das SEK (Stadtentwicklungskonzept) – Projektteam bereits vergangenen Donnerstag auf dem Feierabendmarkt Vluyn mit einem Stand vertreten war und viele interessante Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern sammeln konnte, brach am letzten Samstag, 11. September, das Team gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Stadtverwaltung und interessierten Bürgerinnen und Bürgern zu einer Fahrradtour durch den Neukirchen-Vluyner Norden auf. Auch Bürgermeister Ralf Köpke war dabei: „Die Radtour ist die nächste Etappe in die Zukunft.“

Ganz nach dem Motto „Alleinstellungsmerkmal Neukirchen-Vluyn – Verzahnung von Stadt und Landschaft“ startete die Tour an der Halde Norddeutschland, führte mit vielen Stopps über Rayen und Hochkamer weiter südlich in das Stadtgebiet rein und endetet schließlich am Averdunkshof, wo im Anschluss noch ausgiebig weiter diskutiert wurde. Ziel war es, einzelne Orte, teils auch nur beispielhaft für viele weitere Orte in Neukirchen-Vluyn, ins Gespräch zu bringen und direkt vor Ort Hintergründe zu erfahren und Potenziale zu Erarbeiten. „Ich habe aus der Radtour sehr viele neue Impulse mitgenommen“, sagt Jörg Faltin vom Planungsbüro Faltin+Sattler.

Die Begeisterung über diese vielen Gespräche hat das Projektteam und die Stadtverwaltung nun dazu veranlasst, kurzfristig eine zweite Radtour im Neukirchener Süden in Angriff zu nehmen. Diese soll am Samstag, 18. September, um 11 Uhr stattfinden. Treffpunkt ist in Neukirchen der Dorfgarten in der Hochstraße 2. Anmeldungen werden bis zum 17. September unter annemone.neckritz@neukirchen-vluyn.de entgegengenommen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Ende der Radtour ist die Veranstaltung „Dorfleben.“ Hier wartet das übrige Projektteam Hier wartet das übrige Projektteam rund um das Beratungsbüro Cima mit einem Projektstand, um weitere Schwerpunkträume im Neukirchener Stadtgebiet zu diskutieren und Anregungen zu sammeln. Das Format „Dorfleben“ startet am kommenden Samstag mit einem Kindertrödel um 10 Uhr, um 14 Uhr folgt die Erntedank-Andacht. Weitere Informationen dazu folgen noch.