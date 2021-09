Kirche Rheurdt : Erntedankfest auf dem Hellmannshof in Rheurdt

Erntedankfest auf dem Hellmannshof in Rheurdt

Am 3. Oktober wird in Rheurdt Erntedankfest gefeiert. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Rheurdt Am Sonntag, 3. Oktober, feiert die Pfarrgemeinde St. Martinus Rheurdt - Schaephuysen - Tönisberg auf dem Hof der Familie Hellmanns (Kengen 40) das Erntedankfest.

Los geht es um 10 Uhr mit einer festlichen Erntedankmesse. Unterstützung gibt es dabei von der Kita St. Nikolaus, der Gitarrengruppe Rheurdt und den Turmbläsern St. Peter & Paul Aldekerk. Gestaltet wird die Heilige Messe von den Rheinischen Landfrauen. Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle Besucherinnen und Besuch herzlich eingeladen, auf dem Hof zu verweilen und gemeinsam zu feiern. Für das leibliche Wohl wird mit kalten und warmen Getränken sowie mit einem Snack gesorgt sein.

„Gemeinsam Messe feiern, miteinander ins Gespräch zu kommen und einen schönen Vormittag zu haben – so soll Erntedank sein“, freut sich Pastor Norbert Derrix. „Geplant ist außerdem, dass wir die Heilige Messe live auf unserer Homepage übertragen. Wer als Besucher vor Ort ist, ist automatisch damit einverstanden, eventuell im Bild gezeigt zu werden.“

Sowohl der Gottesdienst als auch das anschließende Fest sollen, wenn das Wetter mitspielt, im Freien statt finden. Bei schlechtem Wetter geht es in die große Halle. Eine vorherige Anmeldung zur Teilnahme ist nicht notwendig.

Erntedank-Gottesdienst am Sonntag an der Dorenburg

Für Besucher gilt die 3G-Regelung : Erntedank-Gottesdienst am Sonntag an der Dorenburg

17 Störche machen Rast in Rheurdt-Lind

Frisch gemähte Wiese lockt die Vögel an

Frisch gemähte Wiese lockt die Vögel an : 17 Störche machen Rast in Rheurdt-Lind

Bereits einen Tag zuvor, am Samstag, 2. Oktober, lädt die Pfarrgemeinde St. Martinus alle Kinder zur Kids-Aktion „Gott sei Dank... Erntedank!“ ein. In der Zeit von 10 bis 12.30 Uhr wird im Pfarrheim Schaephuysen, Pastorarstraße 1, gemeinsam gespielt, gesungen, gebastelt, experimentiert, gekocht und anschließend miteinander gegessen. Hierzu ist eine Anmeldung bis zum 28. September per E-Mail: barbara.kopal@t-online.de oder telefonisch unter der Rufnummer 0173 5423021 erforderlich.