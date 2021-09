Besonders viele Fälle in Moers und Kamp-Lintfort : Kreis Wesel kastriert 1775 Katzen in zwei Jahren

Die meisten Katzen wurden im Kreis Wesel in den vergangenen zwei Jahren in Hamminkeln, in Kamp-Lintfort und in Moers gefangen. Foto: Sebastian Gollnow/dpa Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Kreis Wesel Wer seine Hauskatze frei herumlaufen lässt, muss sie im Kreis Wesel kastrieren lassen. Das sieht die 2019 eingeführte Katzenschutzverordnung vor. 1000 Euro Bußgeld drohen Tierhaltern, die diese Regel nicht beachten.

Sie sind die Nachkommen von nicht kastrierten Hauskatzen oder ausgesetzten Tieren – und sie sind viele: Im gesamten Kreis Wesel gibt es eine große Population wildlebender Katzen, sagt die Verwaltung. Weil diese häufig unter Mangelernährung und Infektionen leiden, hat der Weseler Kreistag im April 2019 eine „Verordnung zum Schutz freilebender Katzen im Gebiet des Kreises Wesel“ beschlossen.

Damit gilt für Katzenhalter im Kreisgebiet, die ihren Tieren unkontrolliert Freigang gewähren wollen, seit November 2019 auch eine Kennzeichnungs-, Registrierungs- und Kastrationspflicht für ihre Tiere. Heißt: Wer eine unkastrierte Katze im Kreis Wesel freilaufen lässt, muss mit einem empfindlichen Bußgeld von bis zu 1000 Euro rechnen.

Info Mehr über die Verordnung nachlesen Informationen Die vollständigen Informationen sind in einem Flyer notiert, der an vielen Stellen ausliegt, etwa im Kreishaus im Wesel und bei den Tierärzten.

Internet Die Katzenschutzverordnung in Gänze ist zu lesen auf der Internetseite des Kreises Wesel. Die Adresse lautet www.kreis-wesel.de.

Die Katzenhalter sind, sofern ihre Katze das Haus verlässt, also verpflichtet, das Tier bei einem Tierarzt mittels eines Mikrochips kennzeichnen zu lassen, es in einem Haustierregister eintragen zu lassen und unfruchtbar zu machen, in der Regel durch Kastration. Die Gesamtkosten belaufen sich – je nach Tierarzt – auf rund 120 Euro. Wird eine gekennzeichnete Katze dann als Freigängerkatze und Fundtier aufgegriffen, kann der Halter problemlos ermittelt werden. Wer sich nicht an die Verordnung hält, muss damit rechnen, dass seine freilaufende Katze bei Auffinden kastriert wird. Die Kosten werden in Rechnung gestellt – zum Bußgeld.

Die Katzenschutzverordnung erlaubt dem Kreis Wesel, den Städten und Gemeinden und berechtigten Tierschutzvereinen, freilebende Katzen vorübergehend zu fangen, um sie kastrieren zu lassen. Das waren im zweiten Halbjahr 2019 kreisweit 644 Katzen, im gesamten Jahr 2020 928 Katzen und im ersten Halbjahr 2021 203 Katzen.

Die meisten Katzen wurden in Hamminkeln (zweites Halbjahr 2019: 77, 2020: 318, 1. Halbjahr 2021: 15), in Kamp-Lintfort (171/119/43) und in Moers (96/150/25) gefangen und kastriert.

Der Kreistag hat dem Fachdienst Veterinär- und Lebensmittelüberwachung für die Umsetzung jährlich 5000 Euro zur Verfügung gestellt. Dadurch ist der Fachdienst in der Lage, in Zusammenarbeit mit Tierschutzvereinen gezielte und selbstinitiierte Fang- und Kastrationsmaßnahmen zum Schutz freilebender Katzen zu auf die Beine zu stellen. Dabei geht es im Wesentlichen um sogenannte Hotspots, an denen größere Populationen verwilderter Hauskatzen angetroffen werden. Das Ziel: die unkontrollierte Vermehrung zu reduzieren.