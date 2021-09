Demo und Infoveranstaltung in Kamp-Lintfort : Widerstand gegen Auskiesung wächst

Info

Radtour Am Sonntag, 19. September, 12.30 Uhr, startet in Rheinberg, Marktplatz, eine Radtour durch die Kiesgebiete. Geplantes Ende gegen 17.15 Uhr.

Unterschriftensammlungen Am Sonntag, 26. September, findet beim Streuobstwiesenfest in Alpen ein Info-Treff mit Unterschriftensammlung statt, auch in Schaephuysen auf dem Naturmarkt, am Sonntag, 3. Oktober.

Kontakt Vor der Abgrabungskonferenz in Wesel am 8. Oktober, findet noch ein Treffen der Initiative statt. Kontakt über peter.schiffler@online.de.