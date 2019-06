Schaag : Schaager Volksschüler feiern Wiedersehen

Acht ehemalige Schüler der Volksschule trafen sich 60 Jahre nach der Schulentlassung in Schaag. Foto: Wittmann. Foto: Willi Wittmann

60 Jahre nach der Schulentlassung aus der katholischen Volksschule Schaag haben sich acht ehemalige Mitschüler in Schaag wiedergetroffen.

Nach der Eucharistiefeier in der Kirche St. Anna besuchten sie den Friedhof an der Kindter Straße. An der Gedenkstätte für die verstorbenen Priester stellten sie als Andenken eine Blumenschale auf. Dabei gedachten sie auch der verstorbenen Mitschüler, Lehrer und des damaligen Pfarrers Karl Conrads. Natürlich war auch Zeit für einige Gespräche.