Hinsbeck : Runder Geburtstag für die Zeltkirche

Die evangelische Kirche an der Parkstraße in Hinsbeck. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Hinsbeck Das evangelische Gotteshaus in Hinsbeck wurde 1969 eingeweiht. Gefeiert wird mit einem Sommerfest.

Die evangelische Zeltkirche an der Parkstraße in Hinsbeck wird 50. Das Jubiläum feiert die evangelische Kirchengemeinde Lobberich-Hinsbeck am Sonntag, 16. Juni, nach dem Festgottesdienst um 11 Uhr mit einem Sommerfest in und an der Kirche. Geplant ist ein Programm für die ganze Familie. Unter anderem sollen Foto-Ausstellungen die Geschichte der Kirche und des von der Kirchengemeinde verwalteten Parkstübchens zeigen und bei den Besuchern vielleicht sogar Erinnerungen wecken. Dazu wird gegrillt, und es gibt Kaffee und Kuchen im Parkstübchen.

Bis in die 1870er-Jahre waren die Hinsbecker Bewohner rein katholisch. Die ersten evangelischen Christen, die nach Hinsbeck kamen, waren Zöllner aus Preußen. Für die rund 40 bis 50 Protestanten wurde Ende 1916 der evangelische Friedhof im Oirlich angelegt, wo im März 1917 die erste Beisetzung stattfand. Mit der Ankunft der Vertriebenen und Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Kirchengemeinde, die seit 1946 von Pfarrer Paul-Wilhelm Schmidt betreut wurde, schnell größer. 1966 stimmte das Presbyterium seinem Plan zum Bau einer Kirche in Hinsbeck zu. Man wählte die Form eines Zeltes, dessen Dach sich bis fast auf die Erde erstreckte. Architekt Walter Froneberg baute die Nebengebäude für die Gemeinde- und Jugendarbeit in den Hang hinein. Am Palmsonntag, 30. März 1969, wurde die für 140 Personen konzipierte evangelische Kirche in Hinsbeck eingeweiht. Unter dem Glockengeläut der katholischen Pfarrkirche übergab der Architekt den Schlüssel an Landeskirchenrat Seeger, dieser reichte ihn weiter an Pfarrer Schmidt.

Dank der guten persönlichen Stimmung zwischen Pfarrer Arnold Rulands und Pfarrer Schmidt war auch das Verhältnis zwischen der evangelischen und der katholischen Pfarre gut. Für die neue Kirche stiftete die katholische Pfarrgemeinde einen Altar. Den Bau der Kirche hatte die Gemeinde mit einem namhaften Geldbetrag unterstützt und stiftete dazu die Kanzel. Harry Dolch überreichte als Leiter der Ortsgruppe der Vertriebenen als Geschenk das Taufbecken und die evangelische Pfarre in Breyell die große Altarbibel.