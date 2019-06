Nettetal : Mann bei Diebstahl in Discounter erwischt

Der Mann wird am Dienstag, 4. Juni, dem Haftrichter vorgeführt. Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Nettetal Ein 27-jähriger Mann hatte es bei einem Diebstahl auf Lebensmittel und Alkohol abgesehen. Wie die Polizei mitteilt, war er am Montag in einem Discounter in Nettetal-Kaldenkirchen aufgefallen, als er Nahrungsmittel und Hochprozentiges stehlen wollte.

Der Mann ohne festen Wohnsitz wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn laufen bereits andere Verfahren wegen diverser Diebstähle. Der 27-Jährige bestreitet die Tat; er wird dem Haftrichter vorgeführt.

(busch-)