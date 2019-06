Kaldenkirchen : Motorradfahrer und Auto stoßen zusammen

Ein Streifenwagen der Bundespolizei mit eingeschaltetem Blaulicht. (Symbolfoto). Foto: dpa/Carsten Rehder

Kaldenkirchen Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenprall mit einem Auto leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 21-Jähriger aus Viersen am Dienstag gegen 14.30 Uhr mit seinem Auto auf der Straße An der Landwehr in Richtung Herrenfahrt-Süd.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Als er die Kreuzung passierte, achtete er nicht auf einen von rechts kommenden Motorradfahrer aus Viersen (50), der Vorfahrt hatte.

(emy)