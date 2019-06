Nettetal/Brüggen : Mann verursacht Unfall und muss zu zwei Bluttests

Ein Polizist hält eine Halten-Kelle in der Hand. (Symbolfoto). Foto: Jochen Tack

Nettetal/Brüggen Zweimal hat ein Autofahrer (38) am Dienstag eine Blutprobe abgeben müssen. Das erste Mal nach einem Unfall, bei dem er gegen 14.40 Uhr auf der Stiegstraße in Brüggen-Bracht auf einen Wagen vor ihn aufgefahren war.

Dabei entstand Sachschaden, der 38-Jährige stand unter Drogeneinfluss, die Einsatzkräfte verboten ihm, weiter zu fahren. Da der Mann im Bundesgebiet keinen festen Wohnsitz hat, erhoben die Beamten eine Sicherheitsleistung. Gegen 18 Uhr meldete der Fahrer des beschädigten Autos bei der Polizei, dass der 38-Jährige sein Auto abgeholt habe und in Richtung Kaldenkirchen gefahren sei. Die Polizeistreife hielt den Mann in Kaldenkirchen auf der Straße ‚Juiser Feld‘ an. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ihm eine zweite Blutprobe entnommen. Den Fahrzeugschlüssel beschlagnahmte die Polizei, sie erhob eine zweite Sicherheitsleistung.