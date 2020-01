Rechtsstreitigkeiten : Verdacht: IHK häuft unzulässig Vermögen an

Verdacht: IHK häuft unzulässig Vermögen an

Krefeld/Mönchengladbach Seit einem Gerichtsurteil im Frühjahr 2017 hat sich bei der IHK Mittlerer Niederrhein wenig geändert. Die Bildung der Rücklagen ist immer noch umstritten.

Die Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein war sich sicher, den Forderungen des Gerichts aus einem Urteil im März 2017 nachgekommen zu sein und rückwirkend korrekte Beiträge für die Mitglieder ermittelt zu haben. Die Richter in Düsseldorf hatten damals festgestellt, dass eine Ausgleichsrücklage in Höhe von fast neun Millionen Euro gegen die eigenen Finanzstatuten verstoße und zu hoch sei.

Alle Reparaturversuche der IHK scheinen gescheitert. Bei einem erneuten Gerichtstermin vor wenigen Wochen zog die IHK in Düsseldorf während der Verhandlung ihren überarbeiteten Bescheid zurück, wie Lars Wildhagen, Richter und Sprecher des Verwaltungsgerichts Düsseldorf, bestätigte.

Seit Jahren stehe die Haushaltsführung der IHK Mittlerer Niederrhein (insbesondere die Rücklagenbildung in Millionenhöhe) in der Kritik. Das Gericht habe im März 2017 bei der IHK Mittlerer Niederrhein für die Jahre 2011 bis 2016 eine rechtswidrige Vermögensbildung festgestellt, berichtete Kai Boeddinghaus, Bundesgeschäftsführer des Bundesverbands für freie Kammern (BffK). Die Klage gegen die IHK Mittlerer Niederrhein sei vor dem Hintergrund einer vor Jahren ergangenen Grundsatzentscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes erhoben worden. Die IHK habe im November 2017 eine rückwirkende Beitragssenkung beschlossen und die weit überhöhte Ausgleichsrücklage um gut drei Millionen Euro auf immer noch knapp 5,5 Millionen Euro abgesenkt. Auf dieser Grundlage seien erneute Beitragsbescheide für die Wirtschaftsjahre ab 2015 ergangen. Auch gegen diese Bescheide seien Klagen erhoben worden, von denen vor dem Verwaltungsgericht jetzt eine erste verhandelt wurde, so Boeddinghaus.