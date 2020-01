Mittelstand in Mönchengladbach : Glücksexperte: Wertschöpfung durch Wertschätzung

Mittelstand in Mönchengladbach

Mönchengladbach Berater Oliver Haas erklärte Mitgliedern der mittelständischen Wirtschaft, was zufriedene Mitarbeiter im Unternehmen ausmachen.

Glückliche Mitarbeiter sind elementar wichtig für den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens. „Denn erfolgreiche Menschen sind nicht glücklicher, aber glückliche Menschen sind erfolgreicher“, sagt Oliver Haas. Das ist kein Kalenderspruch, sondern zentrale These des Unternehmensberaters, der mit seinem Programm „Corporate Happiness“ versucht, wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Glücksforschung in Unternehmen einzuführen: „Eine Unternehmenskultur, die sich am Glück aller orientiert, ermöglicht einzigartiges Wachstum für Menschen und Unternehmen“, sagte Haas beim Jahresempfang des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft (BVMW) bei der Sato GmbH im Gewerbegebiet Hardt.