Ein Fall für die Mülldetektive : Fast 400 Altreifen illegal entsorgt

Mönchengladbach Zahlreiche Anrufer meldeten die Berge wilden Mülls an einer Hundewiese.

Zuletzt waren im Juli vergangenen Jahres an einem Wanderweg in Wickrath über 100 Altreifen an einem Wanderweg entsorgt worden. Im Januar waren in Mönchengladbach, Viersen und Grevenbroich insgesamt rund 800 Reifen einfach in die Natur gekippt worden, allerdings an verschiedenen Stellen. Auf einem Feldweg an der Mönchengladbacher Stadtgrenze zwischen der Rheindahlener Straße und der A 61 waren 280 Altreifen in einem Landschaftsschutzgebiet illegal entsorgt worden. Zwischen Viersen-Dülken und Mönchengladbach waren mehr als 100 abgeladene Altreifen gefunden worden. Auf einem Feldweg in Lobberich waren etwa 250 und in Grevenbroich 200 Reifen gelandet.