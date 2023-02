Veranstaltung in Mönchengladbach Wettbewerb – wer am besten vorlesen kann

Der Wettbewerb umfasste zwei Runden. In der ersten Runde las jeder Teilnehmer drei Minuten lang aus einem von ihm ausgewählten Buch. In der zweiten aber ging es an die Königsdisziplin: Die Schülerinnen und Schüler erhielten ein ihnen völlig fremdes Buch, aus dem sie zwei Minuten lang vorzulesen hatten. Die Bewertungskriterien lagen in der flüssigen und deutlichen Aussprache, einem angemessenen Lesetempo, einer sinngemäßen Betonung und einem lebendigen, engagierten Vortrag. Und das alles unter dem Druck des Wettbewerbs.