Versorger für Mönchengladbach und die Region Die NEW erwirtschaftete 2021 einen Rekordgewinn

Die NEW hat im Jahr 2021 ihren Konzernumsatz deutlich gesteigert und damit die Milliardengrenze noch deutlicher übersprungen. Insgesamt erwirtschaftete der kommunale Versorger, der mehrheitlich in Mönchengladbacher Hand ist, Umsatzerlöse in Höhe von 1,05 Milliarden Euro, das waren 47,6 Millionen Euro mehr als noch im Jahr 2020. Das geht aus der im Januar veröffentlichten Bilanz für 2021 hervor. Dabei erwirtschaftete die NEW AG nach Steuern einen Gewinn von 87,8 Millionen Euro. „Insbesondere höhere Ergebnisse innerhalb der Versorgungssparte haben zu diesem Effekt geführt“, heißt es in der Bilanz der NEW Kommunalholding.