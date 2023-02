Einrichtung in Mönchengladbach Im Kulturlokal sind Ideen von Jugendlichen gefragt

Das Jugend- und Kulturlokal an der Hindenburgstraße soll ähnlich funktionieren wie das „036“ an der Hauptstraße in Rheydt, hofft die Stadt für die Zukunft. Beide Einrichtungen seien „ganz auf Partizipation angelegt“, heißt es. Das Jugend- und Kulturlokal ist ein Projekt des Fachbereiches Kinder, Jugend und Familie der Stadt, unter anderem in Zusammenarbeit mit dem Museum Abteiberg, dem Kulturbüro, dem Stadtjugendring und der Bezirksschüler- und -schülerinnenvertretung.