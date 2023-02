Aufräumaktion in Mönchengladbach Kleingärtner sind beim Frühjahrsputz dabei

Neben dem Kleingärtnerverein Am Bungtbach ist beim Frühjahrsputz auch die Interessengemeinschaft Voosen dabei, die mit etwa zehn Männern und Frauen den öffentlichen Raum säubern wird. Sie will unter anderem rund um das Dorf bis Grotherath aufräumen. Achim Bend kümmert sich um Freiflächen am Broichmühlenweg. Im Bereich „Altes Giesenkirchener Freibad“ und an den Anfängen des Dohrerbusches will der Waldkindergarten „Kaulquappen“ aktiv sein. 40 Kindergartenkinder und etwa 20 Erwachsene werden wohl mitmachen. Auch der Heimatverein Mennrath hat sein Engagement angekündigt. Nadine Herbertz will sich um den Parkplatz Gracht und die Gebüsche kümmern. Helmut Schaper wird mit einem Mitstreiter am Fuchskuhlenweg, Ecke An den Fichten, unterwegs sein und in diesem Bereich aufräumen. Die Jugendfeuerwehr Giesenkirchen-Schelsen will derweil mit 20 Personen teilnehmen. Kümmern wollen sich diese Helfer um den Friedensplatz und den Fußweg von der Straße am Sternenfeld zur Mehrzweckhalle Asternweg. Manuela Kleinen wird den Bereich zwischen Eiger und Palandweg aufräumen und auch die Stichstraße Richtung Wasserwerk von Müll befreien.