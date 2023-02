Aktion in Mönchengladbach Ein schnelles Date zum neuen Job

Viele Unternehmen vom Logistiker bis zum Zweiradhändler, vom Discounter bis zum Personalmanagement, nahmen die Chancen wahr, mit Arbeitsuchenden ins Gespräch zu kommen. Den kürzesten Weg zum Speed-Dating hatte Michael Plum, Verwaltungsdirektor bei Borussia Mönchengladbach. „Auch wir suchen Mitarbeiter – vom festangestellten Betriebstechniker bis hin zum Ordner bei Veranstaltungen.“ Mit dem Blick von der Haupttribüne auf den Rasen bekamen Interessenten einen ersten Eindruck, wie ihr neuer Arbeitsplatz aussehen könnte. „Wir haben uns bewusst den Borussia-Park als Ort für das Speed-Dating ausgesucht“, sagte Müller. „Die Atmosphäre ist eine andere als in einem Saal oder in einer Behörde.“ Er zog wie Steffens eine positive Bilanz – weitere Datings nicht ausgeschlossen. Erfolge werden sich erst später einstellen. „Erfahrungsgemäß können 30 Prozent der Arbeitsuchenden in neue Jobs vermittelt werden“, so Steffens.