Neubau in Mönchengladbach Toom eröffnet neuen Baumarkt neben der Seestadt

Die Baumarktkette Toom hat am Montag, 27. Februar, ihren ersten Markt in Mönchengladbach eröffnet. Dabei handelt es sich um einen Neubau zwischen der Lürriper Straße und der Korschenbroicher Straße in unmittelbarer Nachbarschaft zum Südviertel der Seestadt. Auf der Fläche war zuvor der Adler-Modemarkt untergebracht. Der verkleinert sich und zieht nach nebenan, wo früher der Praktiker-Baumarkt stand. Neben Toom sind unter anderem Hornbach und Bauhaus und der Discounter Tedox mit Märkten in Mönchengladbach vertreten.