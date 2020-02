Spielplätze und mehr in Rheydt : Theaterpark wird neu inszeniert

Mönchengladbach Das Areal rund um das Theater in Rheydt soll für 1,9 Millionen Euro in eine Naherholungszone verwandelt werden. 27 Bäume werden gepflanzt, allerdings auch elf gefällt. Das diene der Sicherheit, sagen Planer.

Den Plan gibt es schon länger, doch nun hat die Stadt nach mehreren Änderungen einen Fahrplan für seine Verwirklichung: Der Park am Theater in Rheydt soll umgestaltet und aufgehübscht werden, auf dass er eine häufiger genutzte Naherholungszone werde. Mit Ideen dafür ist die Verwaltung schon zweimal in eine Bürgerbeteiligung gegangen und hat dabei Kritik und Anregungen bekommen. Nun lag der Bezirksvertretung Süd eine erneut überarbeitete Fassung vor, die das Wohlgefallen der Politiker fand. Das Projekt wird etwa 450.000 Euro teurer ausfallen als geplant, im Oktober oder November möchte die Stadt mit den Bauarbeiten beginnen. Im Frühjahr 2021 soll der Park fertig sein. 27 Bäume sollen neu gepflanzt werden. Um alle neuen Gestaltungselemente einbringen zu können und um dunkle, nicht einsehbarer Ecken zu vermeiden, soll es nicht nur eine komplett neue Beleuchtung geben. Es sollen auch elf Bäume gefällt werden. Fünf davon sind bislang durch die Baumschutzsatzung geschützt. Wir erklären, was geplant ist.

Spielplatz für Kinder Die jüngsten Besucher des Parks können sich in dessen Mitte auf einem Spielplatz mit Wasserspiel, Rutsche, Trampolin, Klettergerüst und Schaukel vergnügen. Dafür werden die Brunnenbecken und die Steine aus der Klinkerfläche entfernt. Die bestehenden Rasenstufen sollen in die neue Gestaltung einbezogen werden. Außer einem Spielplatz werden im Park verstreut noch „Spielinseln“ etwa mit Balancierstangen, Baumstämmen oder Findlingen zum Klettern eingestreut.

Spielplatz für Jugendliche Weil es laut Stadt-Analyse in der Rheydter Innenstadt wenige Treffpunkte gibt, die ältere Kinder und Jugendliche ansprechen, soll ihnen nun im Park ein solcher Raum geboten werden – mit Turnreckkreisel und Parcours-Elementen. „Die Trennung vom Kinderspielbereich und eine etwas abgeschiedene, aber dennoch gut einsehbare Positionierung der Jugendspielbereiche sollen Konflikten vorbeugen und dennoch ausreichend soziale Kontrolle ermöglichen“, so die Stadt.

Fällungen und Pflanzungen Um all diese Pläne umsetzen und die Sicherheit im Park zu gewährleisten, ist es nach Ansicht der Planer unumgänglich, elf Bäume zu fällen: acht Eiben und drei Laubbäume. Die Eiben sollen weg, weil sie „die Möglichkeit zur sozialen Kontrolle im Park massiv“ einschränken, argumentiert die Stadt. „Lediglich eine Aufastung durchzuführen, wurde als Alternative geprüft, würde die Zielerreichung aber nicht im gleichem Maß gewährleisten.“ Die Eiben seine sehr groß und überwiegend mehrstämmig. Das führe dazu, sagt die Stadt, dass sich in den Bäumen kleine „Nischen“ bildeten. Diese würden für den Alkohol- und Drogenkonsum, zur Verrichtung der Notdurft oder als Müllablagefläche missbraucht. „Darauf haben Anwohner in den Beteiligungsveranstaltungen mehrfach hingewiesen“, so die Stadt. Die Laubbäume sollen weichen, damit die Wegeführung am Boulefeld und der Zaun der Hundewiese möglich werden. Fünf Bäume unterliegen der Baumschutzsatzung. Daher müsse die Stadt eine Fällgenehmigung beantragen. Zuständig für die Genehmigung sei die Stadttochter Mags, sagt die Stadt. Weiterer Plan: „Zugunsten des Sicherheitsgefühls im Park werden zudem einige Sträucher und Hecken mit geringerem gestalterischem und ökologischem Wert entfernt.“ Das soll vor allem im südlichen Bereich entlang der Endepohlstraße geschehen.