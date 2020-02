Kultur in Mönchengladbach : Udo-Grafiken in der Citykirche

Mönchengladbach Ab sofort sind in der Citykirche Grafiken von Udo Lindenberg zu sehen. Mittwochs um 20 Uhr findet das politische Abendgebet statt, das sich thematisch an den zehn Geboten orientiert.

(RP) Grafiken von Rocksänger Udo Lindenberg sind jetzt am Niederrhein zu sehen: „Die zehn An-Gebote“ heißt die Ausstellung in der Citykirche. Sie ist ab sofort bis zum 4. April in Mönchengladbach zu sehen. Geöffnet ist die Schau dienstags bis samstags, jeweils von 10 bis 16 Uhr.

Jeweils am Mittwoch um 20 Uhr lädt die Citykirche zum politischen Abendgebet. Die Gottesdienste werden von den Mitarbeitern der Citykirche, Amnesty International und dem Naturschutzbund (Nabu) gestaltet. Thema am Donnerstag, 26. Februar, ist das Gebot „Ich verschaffe dir Ruhe“.

Die weiteren Themen orientieren sich ebenfalls an den zehn Geboten: Thema am 4. März ist „Ich bin ganz für dich da“. Am 11. März geht es um das Thema „Du hast Gewissheit in der Liebe“. Am 18. März gibt es mit dem Naturschutzbund (Nabu) einen Gottesdienst mit Tiersegnung; das Thema lautet „Dir wird nichts genommen“.