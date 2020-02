Kultur in Mönchengladbach : Hastenraths Will im „Roten Krokodil“

Mönchengladbach Für den 12. März gibt es noch Kabarettkarten für Hastenraths Will.

(RP) Nach seinem Auftritt in der ARD-Sendung „Orden wider den tierischen Ernst“ und vielen Auftritten im Karneval startet Hastenraths Will in Mönchengladbach mit der Frühjahrstour seines Erfolgsprogramms „Die Welt ist ein Dorf“. Die Vorstellung am Mittwoch, 11. März, im Roten Krokodil ist ausverkauft, aber es gibt einen Zusatztermin am Donnerstag, 12. März. Beginn ist um 20.30 Uhr. Knapp drei Millionen Fernsehzuschauer wurden Zeuge, als der Kult-Landwirt beim „Orden wider den tierischen Ernst“ Armin Laschet, Friedrich Merz und Julia Klöckner unter satirischen Beschuss nahm. In seinem Soloprogramm mit dem Titel „Die Welt ist ein Dorf“ geht es zwar etwas kabarettistischer, aber nicht minder lustig zur Sache. Der erfolgreiche Landwirt und Ortsvorsteher ist dafür bekannt, sich mit beißendem Witz auch der großen Themen des Weltgeschehens anzunehmen. Der Vorverkauf läuft an den bekannten Vorverkaufsstellen, telefonisch unter 02431 805480 sowie unter

www.hastenrathswill.de.