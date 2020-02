Interkonfessionelles Gespräch : Konnte Jesus das Leben in vollen Zügen genießen?

Mönchengladbach Der katholische Priester Wilhelm Bruners und der evangelische Pfarrer Olaf Nöller diskutierten über die Frage „Ist Genießen Sünde?“.

In seinem Evangelium wagt der Evangelist Lukas viel. Er berichtet von einer Frau – sie wird als „Sünderin“ bezeichnet – die über den Füßen Jesu weint. Sie benetzt mit ihren Tränen seine Haut, trocknet sie mit ihren Haaren. Dann küsst und salbt sie ihm die Füße. „Was hat das bei Jesus ausgelöst“, fragt sich Bruners: „Sperrte er sich gegen Gefühle? Und wie verhält er sich der Frau gegenüber, die in dieser Szene gegen alle Konventionen handelt?“ Jesus vergibt ihr und schickt sie in Frieden fort. „Jesus bindet also die Frau nicht an sich – die Urversuchung jeder Erotik. Insofern bleibt die Begegnung eine Szene der inneren und äußeren Freiheit“, sagt Bruners. Jesus selbst, so der Theologe weiter, wird hier nicht als gefühllos und unerotisch dargestellt. Er interpretiert das Tun der Frau als Liebe und nimmt dem Geschehen damit den Giftstachel der Sünde, Unfreiheit und Abhängigkeit. Soziale Arbeit hat ihren Ursprung in der jüdisch-christlichen Tradition: Für Bruners war Jesus ein Mensch, der aktiv half, heilte, sich auf rationale Weise seinem sozialen Engagement widmete. Hierzu musste er den hochemotionalen Bereich der Familie verlassen: „Jesus bricht Kraft seines Glaubens aus allen Beziehungen aus.“