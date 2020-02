Veranstaltungstipps für Mönchengladbach : Kultur für Kurzentschlossene

Am Samstag zeigt das Theater das Ballett „Living in America“. Foto: Matthias Stutte

Mönchengladbach Ab Aschermittwoch ist in der Kultur rein gar nichts vorbei: Viele Veranstalter laden jetzt ein zu Kabarett, Kunst und Konzert.

Kunst für Kinder Bei freiem Eintritt können Kunstinteressierte am Sonntag, 1. März, ab 11 Uhr Kunst erleben. Ab 11.30 Uhr werden stündlich Führungen zur Sammlung angeboten, für Kinder von fünf bis zwölf Jahren gibt es Malaktionen in der Malklasse. Um 16 Uhr wird für Kinder von vier bis sieben Jahren das Kaspermärchen „Die Fee und der Hase“ von Christoph Stüttgen gespielt.

Theater Mönchengladbach Am Freitag, 28. Februar, 19.30 Uhr, wird auf der großen Bühne „Die Dreigroschenoper“ von Brecht gegeben. Am Samstag, 29. Februar, 19.30 Uhr, tanzt das Ensemble „Living in America“, während es um 20 Uhr im Studio heißt: „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ Am Sonntag, 1. März, 16 Uhr, gibt es das Schauspiel „Elling“ auf der großen Bühne. Karten an der Theaterkasse unter Ruf 02166 6151100 oder unter www.reservix.de.

Info Die Adressen der Veranstaltungsorte Museum Abteiberg Abteistraße 27 Museum Schloss Rheydt Schlossstraße 508 Theater Mönchengladbach Odenkirchener Straße 78 Bunker Güdderath Güdderath 29 Theater im Gründungshaus (TiG) Eickener Straße 88 Ratskeller Rheydt Markt 11 St. Helena Rheindahlen, St. Helena-Platz 11 Evangelische Kirche Wickrathberg Berger Dorfstraße 55 City Kirche Kirchplatz 14 Köntges Waldhausener Straße 16 Projekt 42 Waldhausener Straße 40-42 Waldhausen Astoria Waldhausener Straße 14

Ballett Mit der Ballettbox bietet das Theater etwas Besonderes an: Drei Tanzabende am Samstag, 29. Februar („Living in America“), am Samstag, 30. Mai („Der Sturm/Sommernachtstraum“) und am Samstag, 20. Juni (Ballettgala), jeweils 19.30 Uhr auf den Plätzen der Kategorie A inklusive einem Meet & Greet mit Ballettdirektor Robert North gibt es zu einem Preis von 156 Euro – zu buchen unter 02166 6151100.

Kunst im Bunker Am Sonntag, 1. März, 16 Uhr, besteht die Möglichkeit, bei einer Führung die Kunst im Bunker Güdderath kennenzulernen. Der Eintritt kostet 15 Euro. Karten unter Ruf 0152 56379922.

Kabarett und Musik Am Freitag, 28. Februar, 20 Uhr, gibt „Trude Backes“ eine Exklusivvorstellung im Theater im Gründungshaus (TiG). „Wenn die Flöten leise flöten“ heißt das Programm der Sängerin und Kabarettistin Monika Hintsches alias Trude Backes. Tickets zu 21,80 Euro unter westticket.de, unter Ruf 0211 274000 und an der Abendkasse.

Irish Folk und Pop Am Samstag, 29. Februar, 19.30 Uhr, gastiert das Pop-Trio „Kuult“ Theater im Gründungshaus (TiG). Karten zu 34,10 Euro unter www.westticket.de oder unter 0211 274000. Am Sonntag, 1. März, 19.30 Uhr, spielt die bereits zweimal mit dem Irish Music Award ausgezeichnete Irish Folk-Band Cara im Theater im Gründungshaus. Seit 17 Jahren tourt die Band durch Deutschland und die Welt. Ihr Musik ist lyrisch und tanzbar zugleich. Tickets zu 27,60 Euro unter www.westtickets.de

Jazz im Ratskeller Rheydt Am Sonntag um 12 Uhr spielen Miss Melli & Fats Jazz Cats aus Eschweiler erstmals in Mönchengladbach. Miss Melli war Schauspielerin am Kölner Millowitsch-Theater und hat bei Musicalproduktionen wie „Gaudi“ mitgewirkt. Bandleader Fats von Gerolstein ist seit 1994 regelmäßiger Gast in New Orleans. Seit 2019 mit im Jazz-Boot ist Peter Lau von der Redhouse Jazzband. Miss Melli & Fats Jazz Cats warten mit klassischem, frühem New Orleans Jazz, aber auch lateinamerikanischen und aktuellen Titeln auf.

Kinderführung im Schloss Am ersten Sonntag des Monats, 15 Uhr, findet wie immer eine Führung für Kinder ab sechs Jahren durch die Sammlung von Schloss Rheydt statt. Die Tickets kosten vier Euro.

Kammermusik Am Sonntag um 17 Uhr spielt das Niederrheinische Streichquartett mit Emir Imerov, Jovana Stovanovic, Natasha Kumik und Silke Franzt in der evangelischen Kirch in Wickrathberg das Rosamunde Quartett von Franz Schuber und ein Streichquartett von Edvard Grieg.

Musik zur Marktzeit Am Samstag, 29. Februar, 12 Uhr, spielt Münsterkantor Klaus Paulsen ein Orgelkonzert mit Werken von Bach und van Eycken zum Beginn der Fastenzeit in der Citykirche. Der Eintritt ist frei.

Feministisches Art Festival Im Café Köntges findet am Samstag, 29. Februar, 12.30 Uhr bis 21.30 Uhr, ein feministisches Art Festival statt. Auf dem Festival werden alte patriarchale Strukturen in der Kunst in Frage gestellt und Frauen die Chance gegeben, sich künstlerisch auszuprobieren.

Krimilesung Der Erkelenzer Autor Kurt Lehmkuhl liest am Donnerstag, 27. Februar, 19 Uhr, im Katholischen Forum aus seinen Büchern „Begraben in Garzweiler II“ und „Kohlegier“. Eintritt: sechs Euro.

Elektronische Musik Am Sonntag, 1. März, um 17.30 Uhr ist das Duo „Magazine Magazine“ zu Gast im Café Köntges. Felix-Florian Tödtloff und Wizard Ashdod spielen elektronische Musik. Ab 19 Uhr gibt es einen Kinoabend „Der Amerikanische Traum“.

Funk & Soul Das Projekt 42 feiert den Samstag, 29. Februar, ab 23 Uhr als den besonderen Tag im Schaltjahr mit der „Tanzparenz“. Eine Nacht mit Funk, Soul, Disco, Ethno steht auf dem Programm.

Punk-Rock Im Waldhausen Astoria rockt am Samstag um 20 Uhr die schottische Punk- und Rock’n’Roll-Band 13 Crowes. Eintrittskarten ab 14,61 Euro unter www.regioactive.de.