Kolumne zum Verbraucherschutz aus Mönchengladbach : Fiese Fallen beim Online-Dating

Mönchengladbach Singlebörsen und Partnervermittlungen sind immer wieder Thema in der Verbraucherberatung. Denn viele Online-Portale arbeiten unseriös.

Nicht erst seit Corona hat sich diese Suche immer mehr ins Netz verlagert. Online-Dating hat seine Vorteile, man bleibt zunächst anonym und im Lockdown gibt es sowieso kaum andere Möglichkeiten, jemanden kennenzulernen. Bars und Clubs sind geschlossen und auch die AHA-Regel dürfte so manchem Flirt im Wege stehen.

Doch bei aller Romantik sind Singlebörsen und Partnervermittlungen auch immer wieder Thema in der Verbraucherberatung. Viele Anbieter auf dem Markt arbeiten unseriös. So hat die Verbraucherzentrale Bayern in einer Untersuchung alleine 187 Online-Portale gefunden, die laut ihren AGB auch Fake-Profile einsetzen. Das Liebesglück ist auf diesen Portalen sicher nicht zu finden. Ein Problem sind auch vermeintlich kostenlose Probemitgliedschaften, bei denen nach Ablauf der Probezeit erhebliche Kosten auf die Verbraucher zukommen und das Abo häufig auf sechs oder zwölf Monate verlängert wird.