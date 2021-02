Leichtathleten einzeln oder zu zweit unterwegs : So lief der Waldlauf des VfL Hinsbeck im Corona-Style

So lief der Waldlauf des VfL Hinsbeck im Corona-Style

Daumen hoch: Silke Optekamp lag beim außergewöhnlichen Lauf des VfL Hinsbeck auf der Fünf-Kilometer-Strecke in der Frauen-Wertung vorn. Foto: ja/jl (Archiv)

Leichtathletik Wegen des Lockdowns waren die Athleten beim Lauf-Event allein oder zu zweit unterwegs. Der Kurs war auf der Sportapp Strava registriert.

Der Kurs war auf der Sportapp Strava registriert. Die Hinsbecker stellten fest, dass noch mehr Athleten als die gemeldeten die Strecke bestritten hatten, die aber nicht in die Wertung kommen wollten – trotz teilweise sogar sehr guter Zeiten.

Die Möglichkeit, an neun verschiedenen Tagen die Strecke zu schaffen, bescherte den Läufern ungleiche Bedingungen bei unterschiedlichen Witterungsverhältnissen. So fanden Absolventen einen sehr matschigen Untergrund vor. Am eigentlichen Wettkampftag schien dann die Sonne. Und wer sich auf den letzten Tag konzentrierte, hatte das Vergnügen einer verschneiten Winterlandschaft.