Familien in Not : Schuldnerzahl in NRW scheint zuzulegen

Familien in Not

Die Corona-Krise bringt in vielen Branchen Beschäftigte in Not - bei Maredo gab es nun Kündigungen Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Kurzarbeiter haben weniger Geld, Studenten keine Aushilfsjobs, die Krise trifft immer breitere Kreise auch wirtschaftlich. Verbraucherzentrale NRW und die Landesregierung in Düsseldorf appellieren an Versorger, von Stromsperren gegen Bürger abzusehen.

Die Verbraucherzentrale NRW ist alarmiert. Sie berichtet von immer mehr Bürgern, die sich wegen zunehmenden Finanzproblemen und drohender Überschuldung an sie wenden. „Die Zahlen sind sprunghaft gestiegen“, sagte Wolfgang Schuldzinski, Vorstand der NRW Verbraucherzentrale am Montag in Düsseldorf. „Die Anzeichen mehren sich, dass Verbraucherinnen und Verbraucher im Zusammenhang mit der Corona-Krise in wirtschaftiche Schwierigkeiten kommen.“