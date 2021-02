Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Montag, 1. Februar) : Zwei weitere Tote und 17 Neuinfektionen

Mönchengladbach Die Zahl der gestorbenen Corona-Infizierten aus Mönchengladbach ist erneut gestiegen. Insgesamt sind aber weniger Mönchengladbacher mit dem Coronavirus infiziert als noch am Sonntag.

Zwei weitere Mönchengladbacher sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Eine Patientin (Jahrgang 1919) starb mit Vorerkrankungen in einem Krankenhaus, teilte die Stadt am Montag mit. Sie lebte vor ihrer Erkrankung in einer Pflegeeinrichtung. Eine weitere Person (Jahrgang 1937) starb ohne Vorerkrankungen. Die Zahl der Corona-Toten seit Beginn der Pandemie steigt damit auf 168 Menschen aus Mönchengladbach.

Das Gesundheitsamt der Stadt hat am Montag 751 mit Corona infizierte Personen registriert. Das sind 13 weniger als noch am Sonntag. 17 neue positive Nachweise sind hinzugekommen.

Seit März wurde das Virus bei 7071 Personen aus der Stadt nachgewiesen. Davon gelten 6152 (Vortag: 6124) inzwischen wieder als gesund. In Quarantäne waren am Vormittag 1844 Mönchengladbacher, davon wurden 72 im Krankenhaus behandelt. Auf den Mönchengladbacher Intensivstationen sind am Vormittag laut Divi-Intensivregister 13 Covid-19-Patienten behandelt worden, fünf unter invasiver Beatmung. 19 Betten waren am Vormittag noch frei. Neu infiziert haben sich in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner 81,6 Mönchengladbacher.