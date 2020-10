Rollbrett Union aus Mönchengladbach : Druckerpatronen: Rheydter sammeln Geld für Kids

Druckerpatronen können als Spende abgegeben werden. Foto: Stephan Büllesbach

Rheydt Ab sofort wird es für drei Monate in verschiedenen Rheydter Geschäften Stationen geben, an denen leere Druckerpatronen und Tonerkartuschen abgegeben werden können. Um das Recycling kümmert sich die Stiftung „It‘s for Kids“.

Der gesamte Erlös der gesammelten Sachspenden wird nach Ende des Projektes an den Rheydter Verein „Rollbrett Union“ übergeben.

Der Verein leistet eine wichtige Arbeit für die Kinder und Jugendlichen im Stadtteil. Mit dem Rollmarkt und den dort stattfindenden Workshops und Aktionen bietet das Team jungen Menschen die Möglichkeit, Teil einer Gemeinschaft zu sein und dabei wichtige Fähigkeiten zu erlernen. Ein Ort wie die Rollbrett Union bietet den Jugendlichen ein Ziel vor Augen und bessere Chancen für ihre Zukunft. Wer das Projekt unterstützt, sorgt auch für ein lebendiges Miteinander im Stadtteil.

Wer eine leere Druckerpatrone zu Hause hat, kann sie zu den Standorten in der Rheydter Innenstadt vorbeibringen.

(RP)