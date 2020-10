Sport in Meerbusch : Abstimmen für das Video der Strümper Tennis-Kids

Strümp Der Tennisclub Strümp tut viel für seinen Nachwuchs. Nun soll der Jugendbereich erweitert und die Ballwand erneuert werden. Um das zu finanzieren, haben sich die Kinder und Jugendlichen beim Nachbarschaftspreis des Flughafen Düsseldorf beworben.

(RP) Jugendarbeit wird beim Tennisclub in Strümp groß geschrieben. Um sein Jugendareal zu erneuern, nimmt der Verein an der Fritz-Wendt-Straße jetzt am Nachbarschaftspreis des Flughafen Düsseldorfs teil.

Bereits Vierjährige können beim TC Strümp Tennis spielen. In der Mini Academy von Tennislehrerin Karina Heck steht der Spaß an der Bewegung im Vordergrund. „Wir haben unsere Jugendarbeit auf eine breite Basis gestellt“, erklärt Jugendwart Michael Schlageter. „Wir möchten unsere Kinder und Jugendlichen auf und neben dem Platz motivieren.“ So gibt es neben der Mini Academy im Sommer kostenloses Schnuppertraining sowie professionelles Tennistraining für jede Alters- und Leistungsstufe. Besonders talentierte Jugendliche bekommen eine finanzielle Förderung für die Teilnahme am Kreis- und Bezirksauswahltraining. Auch die Meden-Jugendmannschaften werden aus der Vereinskasse unterstützt, damit beim gemeinsamen Training und Pizzaessen bei Heimspielen der Teamgeist gefördert wird. „Tennis ist ja primär eine Einzelsportart“, so Schlageter, „uns ist als Verein aber auch der Gemeinschaftssinn der Kinder wichtig“. So gibt es auch Aktionen neben dem Platz, etwa ein Grill- und Zeltwochenende auf der Anlage. Außerdem das Patentraining, bei dem Jugendliche selbst Tennisunterricht geben, und einen eigenen Jugendausschuss, der beispielsweise ein vereinsinternes Doppelturnier organisiert. „So lernt der Nachwuchs Selbstständigkeit und Verantwortungsbewusstsein.“