Aktion für Migrantenkinder in Erkrath : „Summer School“ in den Herbstferien

Erkrath Verein „Du-Ich-Wir“ organisiert mit Ehrenamtlern wieder Nachhol-Unterricht für Kinder mit Migrationshintergrund, jetzt aber als „Lernkiste“. Akutes Problem: Dem Verein laufen die Kosten davon. Er braucht Sponsoren.

Das städtische Dezernat für Jugend, Schule und Freizeit sei nach dem Erfolg des zweiwöchigen Kurses in den Sommerferien auf den Verein zugekommen und habe in Rücksprache mit allen sieben Grundschulen in die Wege geleitet, dass an allen neun Standorten, zwei Grundschulen haben je zwei, Unterricht erteilt werden kann.

Denn schon lange sind die vielseitigen Aufgaben mit ehrenamtlicher Tätigkeit allein nicht zu stemmen, so dass Dominik Adolphy eine Vollzeitelle innehat, die nun dauerhaft abgesichert werden müsse. Nicht zuletzt ist eine seiner wichtigsten Aufgaben, Gelder zu akquirieren. So ist der Verein seit Kurzem mit dabei bei der Stiftung „It’s for Kids“ aus Hilden. „Wir dürfen hier in Erkrath die Sammelbehälter in Geschäften und Firmen aufstellen, in denen ausgediente Wertgegenstände gesammelt und dann an Recycling-Firmen veräußert werden.“ Bisher habe man als Partner Edeka Windges gewinnen können, wo im Eingang eine Sammelbox für leere Druckerpatronen steht. In der Buchhandlung Weber können alte Handys abgegeben werden. Und auf dem Wertstoffhof von Schönemakers gibt es je eine Sammelbox. Eine Aktion, die nicht nur Geld in die Vereinskasse spült, sondern mit der auch ein Beitrag zum Recycling wertvoller Rohstoffe geleistet werde.