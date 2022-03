Bildung in Mönchengladbach : Mehr digitale Endgeräte für Schulen

Mönchengladbach Wie das Schulamt versichert, werden alle Fördermöglichkeiten ausgeschöpft. Was konkret für die Schulen jeweils angeschafft wird und wie viel Geld bereitsteht.

Im Rahmen des Digitalpaktes NRW hat die Stadt die Zusage für weitere 3,5 Millionen Euro Fördergeld für die Ausstattung an Schulen erhalten. Was konkret für die Schulen jeweils angeschafft wird, sei im vergangenen Jahr mit den Schulen abgesprochen worden. Zu der Ausstattung zählten digitale Endgeräte wie Tablets oder Notebooks und Präsentationstechnik, wie zum Beispiel Beamer, heißt es aus dem Fachbereich. Die Planungen laufen dabei bis einschließlich 2024, wo Mönchengladbach beim Digitalpakt NRW insgesamt rund 17 Millionen Euro zur Verfügung stehen.

Aus dem digitalen Sofortausstattungsprogramm des Landes wurden 6340 iPads bestellt und an die Schulen ausgeliefert. Sie stehen für die Schüler als Leihgeräte an den Schulen zur Verfügung. Insgesamt liegt die Versorgungsquote so bei rund 20 Prozent. Über ein weiteres Förderprogramm besteht voraussichtlich die Möglichkeit, noch einmal 2282 weitere Endgeräte zu beschaffen. Die Stadt hat hierfür 1,1 Millionen Euro Förderung zugewiesen bekommen. Der entsprechende Antrag ist bereits in die Wege geleitet worden. Ebenfalls auf dem Weg ist ein Antrag für Fördermittel in Höhe von 402.500 Euro, die für die Ausstattung von Förderschulen genutzt werden können. Darüber könnten weitere 822 Endgeräte angeschafft werden.