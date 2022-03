Engagement für Menschen mit Behinderung : Hephata-Vorstand Klaus-Dieter Tichy wechselt in Ruhestand

Mönchengladbach Unter seiner kaufmännischen Regie hat die Stiftung ihre Bilanzsumme von 107 Millionen Mark auf 146 Millionen Euro gesteigert. Auch sonst hat sich viel verändert.

In Tichys Amtszeit hat die Stiftung ihr Gelände am Karl-Barthold-Weg immer weiter geöffnet, immer mehr Wohngruppen für Menschen mit Behinderung und Betreuungsbedarf in die Stadtbezirke verlegt und ihr Selbstverständnis verändert. Hephata sieht sich längst nicht mehr wie in den Anfängen als „Anstalt“, die das Leben der ihr anvertrauten Menschen regelt. Heute bezeichnet man die zu Betreuenden als „Kunden“, und Tichy spricht von einer „marktorientierten Unternehmensführung“, fragt man ihn nach Veränderungen in den vergangenen 25 Jahren.