Premiere in Mönchengladbach : Tschechows „Drei Schwestern“ bald im Theater zu sehen

Das Leben in einer Großstadt – danach sehnen sich Olga, Mascha und Irina in Tschechows „Drei Schwestern“. Foto: Matthias Stutte

Mönchengladbach Das Stück handelt von Heimat, Hoffnung und Verantwortung. Für die israelische Regisseurin Dedi Baron könnte es aktueller nicht sein.

Moskau , Moskau, wieder zurück nach Moskau – nichts wünschen sich Olga, Mascha und Irina, die sich in einer kleinen Provinzstadt zu Tode langweilen, mehr. In Tschechows 1900 geschrieben Stück „Drei Schwestern“ spielt die russische Hauptstadt eine besondere Rolle. Schwierig in Zeiten wie diesen. Für Dedi Baron, die das Stück inszeniert, ist Moskau hier allerdings als Sehnsuchtsort gemeint. Als inneres Gefühl, als Zuhause. Und deswegen wird die Stadt in ihrer Inszenierung keine besondere Rolle spielen. „Wir haben uns entschieden, den Ort zu ändern“, sagt die israelische Regisseurin.

Auch die Proben haben sich verändert, nachdem Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Für die Schauspieler wurde der Krieg Teil ihrer Auseinandersetzung mit dem Stück und mit Tschechow. Mache Proben wurden dazu genutzt, Spenden abzugeben und Geflüchteten zu helfen. „Das schien uns in dem Moment wichtiger. Unsere Perspektive wurde zurechtgerückt“, sagt Baron.

Was man am Wochenende in der Stadt unternehmen kann

Tipps für Mönchengladbach : Was man am Wochenende in der Stadt unternehmen kann

Diese Kulturangebote stehen in Mönchengladbach an

Für Kurzentschlossene : Diese Kulturangebote stehen in Mönchengladbach an

In den vergangenen Wochen stand immer wieder ein Kulturboykott russischer Autoren und Verlage zur Diskussion. Eine mailändische Universität strich sogar Dostojewski vom Lehrplan. Aus Barons Sicht eine „sehr simple Entscheidung und verantwortungslose“. Zum einen pauschaliere man so alle Künstler, zum anderen werde ein Boykott den Krieg nicht stoppen. Tschechow sei Humanist gewesen und habe große Hoffnung in die Menschen gehabt. Für Baron sei es eine besondere Erfahrung gewesen, sich mit einem Stück zu befassen, in dem Heimat und Zugehörigkeit so große Themen sind. „Für mich als Israelin hat das eine besondere Bedeutung“, sagt sie.