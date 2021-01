Corona-Statusbericht aus Mönchengladbach (Dienstag, 19. Januar) : Nur acht neue Corona-Nachweise

Acht Neuinfektionen vermeldete das Gesundheitsamt am Dienstag für Mönchengladbach. Foto: dpa/Peter Steffen

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach hat am Dienstagmorgen acht neue Coronafälle vermeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist dadurch unter die Hundertermarke gesunken.

Das städtische Gesundheitsamt hat am Dienstag (Stand: 10 Uhr) acht Nachweise auf das Coronavirus in Mönchengladbach vermeldet. Für die wenigen neuen Infektionen sieht die Stadt auf Nachfrage keinen besonderen Grund. „Es wurden dieses Mal einfach wenig Fälle vom Labor bestätigt“, sagt ein Stadtsprecher. Die Tendenz der vergangenen Tage sei bereits in Richtung weniger Neuinfektionen gegangen.