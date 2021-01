Rat von Experten aus Mönchengladbach : Ärzte beantworten am Mittwoch, 20. Januar, Fragen zum Impfen

Mönchengladbach Leser können am Mittwoch, 20. Januar, von 14 bis 15 Uhr anrufen und Fragen zu medizinischen Aspekten der Impfung und zum Impfzentrum stellen.

Soll ich mich gegen das Coronavirus impfen lassen? So bald wie möglich oder lieber noch etwas abwarten? Wie wird das im Impfzentrum ablaufen? Was hat es mit den unterschiedlichen Impfstoffen auf sich? Solche Fragen beschäftigen viele Menschen wenige Tage, bevor am 25. Januar in Nordrhein-Westfalen die Vergabe von individuellen Terminen für eine Impfung gegen das Coronavirus zunächst an Menschen der Altersruppe 80+ beginnen soll. Leser der Rheinischen Post können sich Antworten zu solchen und weiteren Fragen rund um die Corona-Impfung bei drei Ärzten holen. Am Mittwoch, 20. Januar, von 14 bis 15 Uhr stehen sie Anrufern am Telefon für Auskünfte bereit.