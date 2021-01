Elsbachtal in Grevenbroich : Termin zur Urteilsverkündung im Prozess um tote Schwangere abgesagt

Mönchengladbach Im Prozess um den Tod einer schwangeren Frau, deren Leiche im Grevenbroicher Elsbachtal gefunden worden ist, wurde am Montag ein Urteil erwartet. Nun wurde der Termin zur Urteilsverkündung abgesagt.

Das Landgericht Mönchengladbach teilt mit, dass der Termin zur Urteilsverkündung am Montag nicht stattfindet. In dem Totschlagsprozess gegen einen 40 Jahre alten Mann wurde am Montag, 11.30 Uhr, ein Urteil erwartet.

Der Angeklagte soll Anfang März 2020 seine schwangere Freundin in der gemeinsamen Wohnung in Mönchengladbach getötet haben. Kostenpflichtiger Inhalt Die Staatsanwaltschaft forderte zehneinhalb Jahre Haft. Der Mann hatte Kostenpflichtiger Inhalt zu Prozessbeginn zugegeben, seine 26 Jahre alte Freundin Anfang März 2020 im Streit erwürgt zu haben. Die schwangere Frau habe ihm gesagt, ihr Kind sei nicht von ihm. Außerdem habe sie ihm mit dem Jugendamt gedroht. Sie werde dafür sorgen, dass er seine eigene sechsjährige Tochter nicht mehr sehen dürfe.