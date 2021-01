Entlastung für Eltern : Kita, Ogata und Tagespflege einen Monat beitragsfrei

Die Kitas in Mönchengladbach sind zurzeit nur zu 30 bis 35 Prozent ausgelastet. Foto: dpa/Friso Gentsch

Mönchengladbach Im Februar müssen Eltern keine Betreuungsbeiträge bezahlen. Die Finanzierung der Ausfälle teilen sich Land und Kommunen. Derweil kommt die Mehrheit dem Appell des Landes nach, die Kinder wenn möglich zu Hause zu betreuen.

Um Eltern in der anhaltenden Corona-Krise weiter zu entlasten, hat sich die Landesregierung mit den Städten und Kreisen darauf verständigt, die Elternbeiträge für die Betreuung in Kindertageseinrichtungen, in der Kindertagespflege und im Offenen Ganztag für einen Monat auszusetzen. Inzwischen ist auch, wie von Oberbürgermeister Felix Heinrichs gefordert, die Finanzierung der Ausfälle geklärt: Land und Kommunen werden sich die Kosten, die für Mönchengladbach rund 800.000 Euro ausmachen, teilen.