Kolumne Corgi James : Mein Büroalltag

Mönchengladbach Corgi James verbringt betriebsame Bürozeiten auf ganz eigene Art. Mitunter ist er froh, wenn es zu Auswärtsterminen geht.

Wir haben das Büro im Haus. Meine Wochentage sind geprägt von Dösen unterm Schreibtisch, freudigem Begrüßen von Kollegen und Kunden, die zu Meetings kommen, und vielen kreativen Pausen von beidem. Telefon! Ich finde es so aufregend, wenn meine Besitzerin in rechteckige Plastikteile plaudert, dass ich direkt viel trinken muss. Schlapp, blubb macht es gleich neben ihrem Schreibtisch – ein kleiner Gruß ans andere Ende der Leitung, und die freundliche Erinnerung, dass es mich gibt.

Auch das geht immer: die kleine Juxeinlage mit meinem Quietscheelefanten. Den packe ich aus, wenn es hektisch wird. Äußerungen von meiner Besitzerin wie „Deadline in fünf Minuten“, begleitet von abgehackten Tastaturgeräuschen am PC, oder „Ich muss los, bin spät dran“, dazu das Klatschen von Blättern, die im Vorbeigehen vom Tisch auf den Boden fallen, gehören zu den Auslösern meines Spielverhaltens; aber auch so etwas wie „Vergessen, Handy zu laden“ spornt mich an.