Kino am Schloss Rheydt in Mönchengladbach : Im Sommerkino ging es auf eine Zeitreise mit „Mamma Mia“

Kino am Schloss Rheydt in Mönchengladbach

Mönchengladbach Vor allem weibliche Zuschauer saßen im Publikum am Rheydter Schloss. Zuweilen wurden bei manchen Herzschmerz-Szenen Taschentücher benötigt.

Bei „Mamma Mia“ krachte ein gewaltiges Gewitter – zum Glück nur im Film und nicht im Sommerkino Schloss Rheydt. Glücklich, zum Musical „Mamma Mia. Here we go again“ auch die vierte Filmvorführung in Folge regenfrei zu erleben, bat Marketingchef Markus Brinkmann vom Comet Cine Center um einen Sonderapplaus für das Wetter. Der Liebesfilm mit vielen Abba-Songs war gut besucht, lockte allerdings weniger Kinofreunde an als seine Vorgänger. Gekommen war ein eindeutig weiblich dominiertes Publikum, das einfach mal sehen wollte, was aus Sophie und ihren drei potentiellen Vätern geworden ist. Vor dem Start bereitete das Blechbläserquintett der Niederrheinischen Sinfoniker mit Filmmelodien und Chatschaturjans verschiedentlich filmisch verwerteten „Säbeltanz“ das cineastische Erleben vor. Im Hintergrund waren zum Spiel der Musiker Auszüge aus dem Pilotfilm „Mamma Mia“ zu sehen.