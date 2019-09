Verein Wurzelzwerge in Mönchengladbach : Neue Kita in Hockstein eröffnet

Neue Kita in Hockstein eröffnet

Verein Wurzelzwerge in Mönchengladbach

Mönchengladbach Der Verein Wurzelzwerge hat seine vierte Kindertageseinrichtung in Mönchengladbach eröffnet.

Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners, Bürgermeisterin Petra Heinen-Dauber und Beigeordnete Dörte Schall waren bei der Feier in den neuen Räumen an der Klusenstraße. Eine Grundsteinlegung mit einer tagesaktuellen Ausgabe der RP wird viele Generationen von Kindern an diesen Tag erinnern.