Einkaufsaktion in Mönchengladbach : IHK ruft fürs Wochenende zum Heimat-Shoppen auf

Mönchengladbach Am 13. und 14. September macht die Aktion die Kunden darauf aufmerksam, dass sie durch den Einkauf vor Ort ihr Lebensumfeld mitgestalten können.

2014 haben die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein und die Werbegemeinschaften in der Region die Idee zur Aktion „Heimat shoppen“ entwickelt. Inzwischen haben bundesweit 30 weitere Industrie- und Handelskammern die Idee aufgegriffen. „Damit hat sich ‚Heimat shoppen‘ zur größten deutschen Imagekampagne für den Einzelhandel entwickelt“, sagt IHK-Handelsreferent Matthias Pusch. „Insgesamt nehmen zirka 350 Städte und rund 460 örtliche Initiativen an der Aktion teil.“ Und das ist im Straßenbild sichtbar. Insgesamt gibt es mehr als 1,8 Millionen Werbeartikel.

In der Mönchengladbacher Innenstadt beteiligen sich das Ciytmanagement, die Initiative Wallstraße und die Interessengemeinschaft Friedrichstraße. In der Rheydter City beteiligt sich das Citymanagement. Aber auch in den Stadtteilen machen viele Werbekreise mit: In Holt ist die Initiative „Holt hat’s“ dabei, in Wickrath der Gewerbekreis, der Gewerbekreis Giesenkirchen, die Initiative „Hardt aktiv“, der Gewerbekreis Rheindahlen, der Verein „In Eickener Sache“ und der Gewerbekreis Odenkirchen.