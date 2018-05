Maria Hilf in Mönchengladbach: Ein Krankenhaus zieht um

Maria Hilf in Mönchengladbach

Die Maria-Hilf-Kliniken in Mönchengladbach (Archivbild). Foto: Kliniken Maria Hilf

Mönchengladbach Eine logistische Herausforderung der Extra-Klasse: Das Krankenhaus Maria Hilf, im Zentrum Mönchengladbachs an der Sandradstraße gelegen, wird an diesem Samstag innerhalb eines Tages geräumt.

Bis 239 Patienten werden in die neuen Gebäude an der Viersener Straße 450 auf dem Gelände des Krankenhauses St. Franziskus verlegt. Möbel, Computer, medizinische Geräte und Materialien ziehen ebenfalls um – das Ganze bei laufendem Betrieb. Die Zentrale Notaufnahme Maria Hilf schließt um acht Uhr morgens endgültig, zeitgleich übernimmt die Zentrale Notaufnahme in St. Franziskus.