Kolumne Denkanstoß : Trockenes Land

Der trockene Boden beschäftigt mich. Machen kann ich allein daran wohl nichts. Aber ich sehe eine Chance, und die liegt im eigenen Lernen. Ich kann lernen, im Blick auf unsere Umwelt neu von mir zu denken. Vielleicht macht das ja Schule und steckt andere an. Wir Menschen können nicht länger nur unser Bedürfnis nach immer größerem Konsum in den Vordergrund stellen. Eine andere Einsicht ist gefragt. Die überkommene Sicht von Lebensqualität wird zukünftig an eine neue Vorausetzung geknüpft werden müssen. Diese Voraussetzung liegt in der unverzichtbaren Achtsamkeit im Umgang mit unserer Erde. Damit aber kommt meine Freiheit, die Freiheit des Einzelnen an eine echte Grenze. Dies darf natürlich keinesfalls das Ende der Freiheit bedeuten. Aber es bedeutet, die eigene Freiheit und Lebensgestaltung an einem neu zu sehenden Gegenüber auszurichten. Unsere Erde mit ihren endlichen Ressourcen ist eben nicht nur die lästige Begrenzung meiner Freiheit, die ich ständig zu umgehen suche. Vielmehr ist diese wunderbare Erde für mich ein wirkliches Gegenüber wie ein Partner, den es zu respektieren gilt. Die Erde fordert uns heraus, unsere Freiheit ihr gegenüber neu zu lernen. Achtsamkeit gegenüber der Erde gehört zukünftig zum eigenen Freiheitsvollzug. Spannend wird es, wenn diese eher abstrakte Erwägung konkret in meinen Alltag einziehen soll. Noch spannender wird es, wenn ich den „Selbstversuch“ eines ressourcenschonenden Lebensstils wagen würde. Vielleicht läge darin ja ein echter Gewinn an eigener Freiheit und ein möglicher Gewinn für den trockenen Boden: eine „Win-win-Situation“ also.