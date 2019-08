Mönchengladbach : Autorin Marente de Moor las beim „Literarischen Sommer“

Die Autorin Marente de Moor las in der Stadtbibliothek. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Die Niederländerin Marente de Moor stellte im Rahmen des „Literarischen Sommers“ ihren Roman „Aus dem Licht“ vor. Der erzählt vom Verschwinden eines Erfinders, der die eigene Idee fürchtet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Angela Wilms-Adrians

Marente de Moor mag nicht in Genre-Grenzen denken. Ihr jüngster Roman „Aus dem Licht“ ist in der Vergangenheit angesiedelt und assoziiert doch im atmosphärischen Zeitkolorit Parallelen zur Gegenwart. Hier geht es auch um die Flüchtigkeit von Ideen, Fortschrittsgläubigkeit bei gleichzeitiger Sehnsucht nach der alten Zeit wie um den Verlust der Einmaligkeit. Der Roman sei in der Vergangenheit angesiedelt, darum aber nicht per se historisch. Die handelnden Figuren begriffen die Zeit als Gegenwart, so die niederländische Autorin. Sie las im Rahmen des grenzüberschreitenden Literaturfestivals „Literarischer Sommer“ im Atrium der Zentralbibliothek.

Arno van Rijn von der Stadtbibliothek versprach ein fulminant und literarisch gekonnt geschriebenes Werk. Marente de Moor stellte eine kurze Passage des niederländischen Originals „Roundhay, tuinscène“ vor, ehe sie ausführlicher aus Bettina Bachs Übersetzung „Aus dem Licht“ las. In Mönchengladbach komme erfahrungsgemäß die Hälfte der Zuhörer aus den Niederlanden, sagte die Autorin bei ihrem zweiten Besuch in der Vitus-Stadt. Hier hatte sie 2011 ihren Roman „Amsterdam und zurück“ vorgestellt.

Das neue Buch erzählt von Valéry Barre, der den ersten Film der Geschichte gedreht hat und seine Erfindung patentieren lassen will. Er besteigt 1890 in Dijon den Zug, um über Paris und London nach Amerika zu reisen, verschwindet aber spurlos. Derweil meldet Edison das Patent für den Film an, obwohl er erst Jahre später mit den Brüdern Lumière Filme gedreht hat. Der Einstieg ließ teilhaben an der Gedankenwelt des Valéry Barre, der als Erfinder dem Fortschrittsglauben doch skeptisch gegenübersteht.