Filmemacher aus Mönchengladbach : Wie Jonas Streyl die Kinos erobern will

Hinter den Kulissen: Am Set geht es hoch her. Die Trailer aus dem fertigen Filmmaterial wirken vielversprechend. Foto: Schnüll, Christoph

Mönchengladbach Der junge Filmemacher aus Wickrath hat große Pläne: Mit weiteren Produzenten dreht er einen Dark-Fantasy-Film, in dem es um Kobolde und einen mysteriösen Todesfall geht. Erste Szenen sind fertig, es fehlen aber noch Sponsoren.

Eigentlich produziert Jonas Streyl Werbefilme. Kurze Clips für Unternehmen – Streifen, die keineswegs kinotauglich sind. Das will der 24-Jährige jetzt mit einem Dark-Fantasy-Film ändern: Der Wickrather hat große Pläne. Gemeinsam mit einigen anderen jungen Filmemachern dreht er in diesen Tagen einen 25 Minuten langen Pilotfilm, der im Winter in Mönchengladbach Premiere feiern soll. Das Ziel der Produzenten: Sie wollen potenzielle Geldgeber von ihrem Film überzeugen und aus dem kurzen Stück ein großes Gesamtkunstwerk schaffen.

Der Streifen trägt momentan den Arbeitstitel „Der Wanderer“. Dahinter steckt eine abenteuerliche Geschichte. Diese spielt größtenteils Anfang des 20. Jahrhunderts und beginnt mit dem mysteriösen Mord an einem wohlhabenden Villen-Besitzer. Heinrich heißt dessen Sohn, der nach dem Mord in einem Waisenhaus aufwächst und später Antiquitätenhändler wird. Er bleibt Besitzer der Villa, in der sein Vater ermordet wurde, muss sie aber 48 Jahre später wegen Geldproblemen verkaufen und das Gebäude mit einem Notar betreten. Und dann wird es schaurig, denn das Anwesen ist „verflucht“, wie Jonas Streyl sagt: „Heinrich findet in seinem alten Kinderzimmer einen Schlüssel zu einem geheimen Raum, in dem er auf Zeichnungen von Gnomen und Kobolden stößt.“