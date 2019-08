Kurioser Fang im Mönchengladbach : Feuerwehr zieht 1,40 Meter lange Schlange aus Kanal

Mönchengladbach Anwohner hatten das Tier gerade noch in den Abfluss an ihrer Garage huschen gesehen. Ein Foto half beim Einsatz.

Ein ungewöhnlicher Einsatz hat am Donnerstag bei der Feuerwehr für Nervenkitzel gesorgt: Die Retter mussten eine 1,40 Meter lange Schlange einfangen. Gegen 13 Uhr waren sie zu einem Einfamilienhaus an der Kölner Straße im Mönchengladbacher Stadtteil Odenkirchen gerufen worden. Dort hatten die Anwohner das exotische Tier gerade noch aus ihrem Garten in den Abfluss unter der Garage huschen gesehen. Sehr hilfreich für die Einsatzkräfte war das Foto, das sie vorher von der Schlange geschossen hatten. „So konnten wir ungefähr bestimmen, ob es sich um eine giftige oder ungiftige Schlange handelt“, sagt Dirk Schattka, stellvertretender Feuerwehrchef, „auch wenn immer ein bisschen Risiko bei solchen Einschätzungen per Foto dabei ist“. Es war ein ungiftiges Tier.