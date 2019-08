Früheres Michael-Jackson-Double : Mönchengladbacher Rapper erzählt in WDR-Doku von den Neunzigerjahren

Reza Wireko aus Mönchengladbach doubelte 1990 Michael Jackson – und tat dies anschließend immer wieder. Äußerlich hat er sich über die Jahre verändert, dennoch wird er immer noch auf seine Shows angesprochen. Am 9. August berichtet er in der WDR-Doku „Unser Land in den 90ern“ über den Auftritt bei Marijke Amado, den er nie vergaß. Foto: WDR. Foto: WDR

Mönchengladbach In einer WDR-Doku über die Neunzigerjahre taucht ein Mönchengladbacher auf: Rapper Rezo Wireko erzählt von seinem Auftritt als Michael Jackson-Double bei der Mini Playback Show.

Weiterleiten Drucken Von Inge Schnettler

Unser Land in den 90ern: So heißt die Dokumentation, mit der das WDR-Fernsehen ab 9. August den Blick auf das Jahrzehnt lenkt, das große Veränderungen in Nordrhein-Westfalen bewirkte, die das Land bis heute prägen. Jedem Jahr, beginnend mit 1990, ist ab kommenden Freitag wöchentlich jeweils ab 20.15 Uhr eine eigene Folge gewidmet.

Zehn Prominente erzählen die Geschichte eines Jahres, zu dem sie eine besondere Beziehung haben. Die Sprecher sind Hugo Egon Balder (1990), Michael Kessler (1991), Reinhold Beckmann (1992), Esther Schweins (1993), Thorsten Schorn (1994), Christian Wunderlich (1995), Manes Meckenstock (1996), Sabine Heinrich (1997), Mariele Millowitsch (1998) und Cordula Stratmann (1999).

Den Auftakt macht also Hugo Egon Balder mit 1990, dem Jahr, in dem er mit der Kult-Sendung „Tutti Frutti“ seinen Durchbruch feierte. In dem Jahr wurde Deutschland Weltmeister, und die Grünen zogen in den Düsseldorfer Landtag ein. Und dann gab es auch noch ganz viele Kinder, die dem Ende des Jahres entgegen fieberten. Denn da startete ein neues Castingformat – die Mini Playback Show. Mädchen und Jungen, die auch nur halbwegs singen konnten, wollten in die Show.

Für den damals siebenjährigen Reza Wireko aus Mönchengladbach wurde dieser Traum wahr. Als Michael-Jackson-Double sah er seinem großen Idol nicht nur verblüffend ähnlich, sondern holte auch den Pokal der ersten Sendung. In der WDR-Dokumentation blickt Reza Wireko am 9. August auf seinen Auftritt zurück und erzählt, warum das Jahr 1990 für ihn ein ganz besonderes war. Er hatte nach seinem TV-Debüt noch etwa 100 Auftritte als Michael-Jackson-Double und wird nach eigenen Angaben sogar heute noch darauf angesprochen – was ihn sehr wundert, weil er sich optisch stark verändert hat.