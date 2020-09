Corona-Status in Mönchengladbach (13. September) : Vier neue Corona-Infektionen am Wochenende

Mönchengladbach Die Zahl der akut Infizierten ist laut Gesundheitsamt auf 53 gestiegen. Die Zahl der Infektionen der vergangenen sieben Tage ist aber weit entfernt vom Grenzwert, der neue Schutzmaßnahmen erforderlich macht.

Drei neue Infektionen gab es laut Gesundheitsamt am Samstag, und am Sonntag war es eine weitere. Das teilte die Stadt mit. Damit waren insgesamt 53 Gladbacher betroffen. Die Zahl der an oder mit Covid-19 verstorbenen Männer und Frauen liegt in der Stadt weiter bei 50.