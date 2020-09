Buch über Mönchengladbach : Vom Schicksal der Vertriebenen

In Behelfsheimen wie diesen an der Kamphausener Höhe lebten viele Flüchtlinge und Heimatvertriebene in den Nachkriegsjahren. Foto: Stadtarchiv

Mönchengladbach Das Buch „Vom Verlust zum Gewinn“ erzählt die Geschichte einer anfangs schwierigen, aber letztlich gelungenen Integration von fast 16.000 Heimatvertriebenen, die nach Mönchengladbach kamen.

Es sind noch etwas mehr als 150 Männer und Frauen, die sich als Mitglieder der Landsmannschaften der Sudeten, Pommern, Ostpreußen und Schlesier von diesem Termin ganz besonders angesprochen fühlen dürften: Anlässlich des „Tags der Heimat“ lädt der Bund der Vertriebenen für 19. September, 15 Uhr, zu einer Veranstaltung am Gedenkstein am Theater an der Odenkirchener Straße ein. Der Stein und eine Tafel darauf sollen an das Schicksal der Menschen erinnern, die am Ende des Zweiten Weltkriegs und in den ersten Jahren danach nach Mönchengladbach kamen. Das tut auch ein Buch, das Arno Barth und der Mönchengladbacher CDU-Politiker Michael Weigand vorgelegt haben: „Vom Verlust zum Gewinn. Vertriebene in Mönchengladbach“.